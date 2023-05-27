بالتزامن مع فترة الخماسين المقدسة.. أبرز فعاليات "الكاثوليكية" بمصر

شهدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر خلال الساعات الماضية عددًا من الفعاليات، قبيل انتهاء فترة الخماسين المقدسة، التي تسبق صوم الرسل 2023.

الزائر الرسولي للأقباط الكاثوليك بأوروبا في زيارة إلى روما



إذ قام الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، بزيارة إلى روما، أجرى خلالها عددًا من اللقاءات الهامة.

والتقى نيافة المطران الأب أرمنده نونيس، مدير الكلية البابوية الأوربانيانا، الذي عرض على الأنبا عمانوئيل أحوال الكلية، وعدد الدارسين، وأولويات التكوين.

ومن ناحيته، شكر الزائر الرسولي بأوروبا مدير الكلية، وجميع معاونيه، لإخلاصهم في رسالتهم، من أجل إعداد كهنة المستقبل.

وتقابل الأب المطران أيضًا مع الآباء الكهنة، والطلبة الإكليركيين، الدارسين بروما، حيث شكرهم على ما يقدمونه من صورة مشرفه لمصر، والكنيسة الكاثوليكية المصرية، مشجعًا إياهم على استكمال مسيرتهم، معبرًا عن آمال الكنيسة فيهم، وما ينتظرهم من مهام كنسية، ودور فعال في مسيرة الكنيسة، ونهضتها.

الجدير بالذكر أن إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، لديها حاليًا ثلاثة من الدارسين بروما هم: الأب ماركو ناجي، الذي يقوم بدراسة الماجستير في القانون الكنيسي، والشماس تامر الشايب، والشماس مايكل إميل، في السنة الثانية الاهوتية.



ويولي نيافة الأنبا عمانوئيل اهتمامًا خاصًا للتكوين، والدراسة، لإعداد كهنة مثقفين، ومتعمقين في تعليم الكنيسة، وروحانيتها، قادرين على مواجهة تحديات العصر.

"أماني في حدودي .. حدود للحياة".. الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا باخوم في يوم العائلة بالإيبارشية



ومن جهته استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في يوم العائلة الإيبارشي، ذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

أشرف على اليوم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة، بالمنيا، بقيادة الأب أنجليوس منير. بدأ اللقاء بكلمة من الأنبا باسيليوس، أعقبها باقة من الترانيم الروحية، قدمها كورال الراعي الصالح بالكنيسة.

وألقى الأنبا باخوم محاضرة اللقاء بعنوان "أماني في حدودي وحدود للحياة"، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات الأخرى.

وعلى صعيد أخر ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، والأب نادر ميشيل اليسوعي. وألقى غبطة البطريرك كلمة العظة حول "سر محبة الله"، انطلاقًا من الأعياد المقدسة، التي نعيشها حاليًا.

وناقش الأب البطريرك أيضًا مع المحتفى بهم ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذا اليوم، مؤكدًا لهم أهمية قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية.