حاملة طائرات وسفن حربية صينية تبحر فى مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" أبحرت عبر مضيق تايوان اليوم السبت، ترافقها سفينتان أخريان، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية.

وأوضحت الدفاع التايوانية أن "شاندونج"، التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم، والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزًا غير رسمي بين الطرفين.

وأضافت، في بيان، أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية، وأنه "رد بالشكل المناسب".

ولم تذكر القوات المسلحة الصينية عملية الإبحار على قنواتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

شاندونغ تهدد تايوان

وشاركت شاندونج في التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان الشهر الماضي، وعملت في غرب المحيط الهادئ.

وفي مارس 2022، أبحرت شاندونغ عبر مضيق تايوان قبل ساعات من محادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي.

وتواصل الصين الأنشطة العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعدما اختتمت مناوراتها الحربية رسميًا الشهر الماضي.