السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تتزعم إنشاء اتحاد أفروآسيوى لكرة القدم لقصار القامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دعت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الأفروآسيوية التى تقام فعالياتها حاليًا بالمغرب إلى اجتماع مع رؤساء البعثات المشاركة لمناقشة اقتراح الجانب المصري بتأسيس الاتحاد الأفروآسيوى لكرة القدم لقصار القامة (الأقزام).

حضر الاجتماع رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية من دول مصر والمغرب والأردن والعراق وفلسطين، وتمت دعوة عدد من الدول الإفريقية، كما تمت مناقشة المشاركة في البطولات الدولية حسب البرامج المعمول بها.

وأشاد الحاضرون بدور مصر في التجربة البارالمبية المصرية، وتم اتخاذ قرار من باقي المنتخبات لانضمام اللجان الخاصة بألعاب قصار القامة للجان البارالمبية الوطنية في كل دولة على أن يكون هناك اجتماع للقادة العرب في اللجنة البارالمبية المصرية بعد شهر للاتفاق على الاستراتيجية التي تحدد مستقبل منتخبات كرة القدم في إفريقيا وآسيا، وقدم الكابتن علي شعبان رئيس البعثة  المصرية، الشكر لجميع المنتخبات المشاركة ودعوتهم لمصر لاستكمال المشروع العربي والإفريقي تحت شعار نبض واحد من القاهرة.

استكمال المشروع استراتيجية الأجهزة الفنية الاستراتيجية البطولات الدولية البارالمبية

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

"الحاج" و"الغريب" يحضران مجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

وزيرة البيئة: مهدنا الطريق لـ130 صناعة تتبنى فكر الاقتصاد الدوار فى مصر

نظر 5 طعون أقامها مرتضى منصور فى قضايا سب "الخطيب" ومحامى الأهلى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)