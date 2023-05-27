مصر تتزعم إنشاء اتحاد أفروآسيوى لكرة القدم لقصار القامة

دعت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الأفروآسيوية التى تقام فعالياتها حاليًا بالمغرب إلى اجتماع مع رؤساء البعثات المشاركة لمناقشة اقتراح الجانب المصري بتأسيس الاتحاد الأفروآسيوى لكرة القدم لقصار القامة (الأقزام).

حضر الاجتماع رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية من دول مصر والمغرب والأردن والعراق وفلسطين، وتمت دعوة عدد من الدول الإفريقية، كما تمت مناقشة المشاركة في البطولات الدولية حسب البرامج المعمول بها.

وأشاد الحاضرون بدور مصر في التجربة البارالمبية المصرية، وتم اتخاذ قرار من باقي المنتخبات لانضمام اللجان الخاصة بألعاب قصار القامة للجان البارالمبية الوطنية في كل دولة على أن يكون هناك اجتماع للقادة العرب في اللجنة البارالمبية المصرية بعد شهر للاتفاق على الاستراتيجية التي تحدد مستقبل منتخبات كرة القدم في إفريقيا وآسيا، وقدم الكابتن علي شعبان رئيس البعثة المصرية، الشكر لجميع المنتخبات المشاركة ودعوتهم لمصر لاستكمال المشروع العربي والإفريقي تحت شعار نبض واحد من القاهرة.