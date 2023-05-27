السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الحوار الوطني.. صلاح هلال: يجب الاهتمام بالعقل الفردي ليعطي رأيًا حرًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الروائي والقاص صلاح هلال الحنفي، إن الثقافة هي الكيان الرئيسي لنهضة الأمم  وعمودها الفقري، فلا بد من حضور  العقل الجمعي من خلال الحوار الثقافي وفتح قنوات الاتصال بين العقول وتقارب أفكارها ومحو الخلاف الذاتي للفرد الذي  يهدم كل شيء من العادات والتقاليد الراسخة الهادفة، والحفاظ على الهوية العربية ضد تيارات العولمة.

وواصل هلال: "ينبغي علينا أن نهتم بالعقل الفردي ليعطي لنا رأيًا حرًا سواء في السياسة ليفتح لنا أفاق بناءة مجتمعية داخل حزبه، وأن يكون الفرد حرًا لا ينتمي إلى إيدلوجية خاصة أو عامة في أي  مجال وبالتالي يبني على أسس علمية، فذلك  يصبح الوطن لديه أرض خصبة للاستثمار في جميع  المجلات وليس كونه عضو مستهلك في المجتمع.

وأضاف هلال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دور الإعلام الوطني المرئي أو السمعي بناء الفرد منذ الطفولة بغرس  الحوار الحقيقي داخله عن طريق بث برامج هادفة بناءة، مع دور الأسرة الحقيقي في الرقابة بتعميم أسلوب الحوار وليس الحزم.

واختتم حديثه قائلًا: “هنا يصبح العقل الجمعي من  الحوار  الثقافي الهادف هو القوة  الناعمة للدولة والحركة الإنتاجية، وزخم معرفي متنوع في جميع المحاور الأساسية للبناء، فينهض الوطن الغالي مصر كقوة إقليمبة”.

الروائي والقاص صلاح هلال الحنفي الثقافة العقل الجمعي الحوار الوطني الثقافي تيارات العولمة الجامعات والفنون

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