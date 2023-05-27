السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في حادث سير بمركز أخميم بسوهاج

عربة نقل مريض
عربة نقل مريض

لقي شخصٌ في العقد الرابع من العمر مصرعه بمحافظة سوهاج، إثر حادث سير بدائرة مركز أخميم بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بورود بلاغ لمركز أخميم من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الصحراوي الشرقي / دائرة المركز. 

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبيّن أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة المدعو (كامل م ا م)  - 40 عامًا، موظف ويقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لسقوطها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق. 

ونتج عن الحادث، وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي الداخلية الصحراوي الشرقي الطريق الصحراوي المنطقة الصحراوى بمحافظة سوهاج جثة لمشرحة

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