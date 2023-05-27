مصرع شخص في حادث سير بمركز أخميم بسوهاج

لقي شخصٌ في العقد الرابع من العمر مصرعه بمحافظة سوهاج، إثر حادث سير بدائرة مركز أخميم بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بورود بلاغ لمركز أخميم من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الصحراوي الشرقي / دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبيّن أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة المدعو (كامل م ا م) - 40 عامًا، موظف ويقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لسقوطها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

ونتج عن الحادث، وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.