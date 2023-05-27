السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 948 مخالفة مرورية وتحصيل 100 ألف جنية غرامات بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار اسبوع ، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 948 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 100 ألفًا و457 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

ضبط الاسواق مخالفة مرورية وتحصيل يواكيم لوف الف جنيه غرامات بالغربية

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