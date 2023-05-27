مؤشر خطر.. أزمة رفع سقف الدين الأمريكي تُنذر بكارثة عالمية

قالت شبكة “CNN” الأمريكية، إن احتمالية تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها؛ بسبب أزمة رفع سقف الدين، سيكبد العالم خسائر كبيرة، وأنه قد تحدث أزمة أسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية 2008.

تخلف واشنطن عن السداد

وأضافت “CNN” في تقرير، أن الاقتصاد العالمي تعرض لصدمتين هائلتين في 3 سنوات، وقد تكون الثالثة على وشك البدء بسبب أزمة سقف الديون في أمريكا.

خطورة التخلف عن السداد

من جهته؛ قال داني بلانشفلاور أستاذ الاقتصاد في جامعة دارتموث والمحدِّد السابق لأسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن تداعيات التخلف عن السداد ستكون مليون مرة أسوأ من الأزمة المالية العالمية، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر كتلة اقتصادية متماسكة في العالم.

وأشار موريس أوبستفيلد زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مؤسسة فكرية بواشنطن، إلى أنه "إذا أصبحت مصداقية التزام وزارة الخزانة بالدفع موضع تساؤل، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث فوضى في مجموعة من الأسواق العالمية".

يذكر أنه خلال مواجهة عام 2011 بشأن رفع سقف الديون الأمريكية، انخفض مؤشر “S&P 500” للأسهم الأمريكية الرائدة بأكثر من 15%، واستمر المؤشر في الانخفاض حتى بعد التوصل إلى اتفاق، والذي حدث قبل ساعات فقط من نفاد أموال الحكومة.