السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الأول  للدبلومات الفنية بكل نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية البالغ عددها ٢٦ لجنة.

وتابع وكيل تعليم مطروح، الإجراءات الخاصة بتأمين الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بمجهودات رجال الحملة الميكانيكية وتحليهم بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية خلال امتحانات الشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية.

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اللجان الامتحانية امتحانات الدبلومات الفنية تعليم مطروح محافظة مطروح مديرية أمن مطروح مركز توزيع الأسئلة

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