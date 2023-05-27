لجنة النقابات بالحوار الوطني: نستهدف مواجهة عقبات العمل الأهلي في مصر

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، إن مواجهة العقبات التي تواجه العمل الأهلي في مصر تحتاج للتسريع كحل مبدئي يرسى القواعد ويضع الللوائح الخاصة بعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وهو الأمر الذي ستتطرق إليه اللجنة خلال مناقشاتها للتأكد من جدية القانون القائم وعدم وجود أي مشكلات تعوق العمل الأهلي، وبعد ذلك يتم النظر لللوائح التنفيذية لكافة القوانين التي تنظم العمل الأهلي، وبعدها يتم النظر لدور الحكومة والرقابة على كافة مؤسسات العمل وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة مؤسسات العمل الأهلي وتقويمه من أجل أن يمارس دوره داخل المجتمع.

وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العمل الأهلي في مصر لا سيما بعد تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي، وحجم الجهود التي بذلها في دعم المواطنين البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، كان لا بد من إعادة النظر لملف من الملفات الهامة التي ساندت المواطن والدولة والحكومة في تجاوز محنات كثيرة تسببت فيها الأزمات الاقتصادية الأخيرة.

وتابع: “فالهدف من فتح باب المناقشات في هذا الملف، هو استعادة دور الجمعيات الفاعلة لهدفها الرئيسي وهو خدمة المجتمع بكل ما يتطلب ذلك من تعديل قانون وذلك لتسهيل خدمة المواطنين”.