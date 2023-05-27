بينها عرض "موعد حياة وربيع ممطر" بأوبرا الإسكندرية .. أجندة الدستور الثقافية

بين المعارض التشكيلية، والعروض السينمائية، والأمسيات الثقافية، يحتشد اليوم السبت بالعديد من الأنشطة الثقافية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السابعة مساء، وضمن أنشطة نادي سينما أوبرا الإسكندرية، والتي تقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية، تعرض مجموعة من الأفلام التي تناقش بعض القضايا الإنسانية وهي: “موعد حياة” للمخرج عمرو البهيدي، “عزيزتي ورد” من إخراج مروة الشرقاوي، “ربيع ممطر” من إخراج أحمد خليل.

ويعقب عرض الأفلام ندوة فنية بحضور الفنانة لبني ونس، والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية والمخرجة مروة الشرقاوي والمخرج أحمد خليل...

تتناول الأفلام جوانب إنسانية هامة تدعو المجتمع إلي إحترامها وتقديرها. بالإضافة إلى الإقرار بحقوق الإنسانية والتأكيد على أهميّتها.

ــ افتتاح معرض "رؤى نسجية" للفنانة مروى عبد الرحمن بقاعة زياد بكير

وفي الثامنة والنصف مساء، يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، بقاعة زياد بكير معرض بعنوان "رؤى نسجية من وحى أعمال الفنان محسن أبو العزم " والذى يستمر حتى الخميس 1 يونيو للفنانة مروى أحمد عبد الرحمن، أستاذ النسيج المساعد بكلية التربية قسم التربية الفنية بجامعة المنصورة والتى أقامت العديد من المعارض الجماعية والخاصة .

ويضم معرض "رؤى نسجية" 14 معلقة نسجية من وحى اعمال الفنان محسن أبو العزم تم تنفيذها بخيوط الصوف الطبيعى بأسلوب التابسترى معبرة عن مشاهد من الحياه اليومية المألوفة للواقعية الشعبية .

ــ إحياء ذكري رفاعة الطهطاوي بمكتبة مصر العامة

وفي السادسة مساء، تنظم مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، احتفالية لإحياء ذكري رحيل رائد النهضة الثقافية والتعليمية في مصر، رفاعة رافع الطهطاوي الـ 150، والتي تقام تحت عنوان “الطهطاوي ومصر القرن الحادي والعشرين”.

ويشارك في الاحتفالية كل من: الدكتور مصطفي الفقي، الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتورة علياء رضا أستاذ علم الاجتماع، الدكتورة أمل الصبان أستاذ الترجمة.

ــ افتتاح معرض “سحر الواقع” للفنانة جيهان الصبان بقاعة صلاح طاهر

كما يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء اليوم أيضا، بقاعة صلاح طاهر المعرض الفردي الخاص "سحر الواقع"، للفنانة التشكيلية دكتورة چيهان الصبان التي تشغل منصب مدير عام قطاع الانتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون و يستمر المعرض حتي الخميس 1 يونيو القادم.



ويضم المعرض عشرين عملا تنطوي علي سحر خاص يمزج الواقع بالخيال مستخدمة الألوان الزيتية والأكريليك، الباستيل، الأحجار، القواقع والزجاج المعشق .

يذكر أن الفنانة “جيهان الصبان”، شاركت في العديد من المعارض الجماعية وأقامت معارض فردية ناجحة داخل مصر وخارجها.

ــ مصطفي عبيد وجمال أبو الحسن في المنصورة

وفي الخامسة مساء، يحل كلا من الكاتب مصطفي عبيد وجمال أبو الحسن، في ضيافة مكتبة عصير الكتب بالمنصورة، في حفل توقيع ومناقشة مشترك للكاتبين.

حيث يوقع مصطفي عبيد أعماله الصادة مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية وهي: سبع خواجات، ضد التاريخ، وكتاب قارئ الجثث.

أما الكاتب الدبلوماسي جمال أبو الحسن فيوقع ونيتقش كتابه، والصادر أيضا مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية، تحت عنوان “300000 عام من الخوف”.