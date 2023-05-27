السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. الترسانة يسعى للفوز على النصر والانفراد بالمركز السادس في الممتاز "ب"

الترسانة تعادل في
الترسانة تعادل في أخرمبارياته مع السكة الحديد

تختتم اليوم مواجهات الأسبوع السابع والعشرين في دوري القسم الثاني الممتاز "ب"، بإقامة مباراة واحدة في الخامسة عصرًا بين الترسانة والنصر في المجموعة الثانية.

المباراة تمثل أهميية كبيرة لفريق الترسانة الذي يحتل بقيادة مدربه حسين شكري المركز الثامن برصيد 40  نقطة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 43 والانفراد بالمركز السادس بفارق نقطة عن الاتصالات والعبور وثلاث نقاط عن منتخب السويس، إضافة لتقليص االفارق مع بتروجت الذي يحتل المركز الخامس إلى نقطتين فقط.

وتكمن أهمية المركز السادس في أن صاحبه  سيخوض دوررة فاصلة مع الفريقين اللذين يحتلان المركز السادس في المجموعتين الأولى والثالثة يتأهل منها فريق واحد لدوري المحترفين الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل.

الترسانة لعب 26 مباراة حقق خلالها عشرة انتصارات وتعادل 10 مرات وخسر 6 مباريات، وسجل 25 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع 8 نقاط من آخر 5 مباريات بالفوز على كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة والتعادل مع منتخب السويس والسكة الحديد والهزيمة أمام الاتصالات.

حسين شكري عقد جلسة مع لاعبيه أكد لهم خلالها أن مباراة اليوم تمثل مفترق طرق للفريق لأن الفوز يعني المنافسة على المركزين الرابع والخامس والتأهل لدوري المحترفين والعكس في حالة الهزيمة أو التعادل  سيبقى الفريق مهددًا بعدم التأهل لدورري المحترفين.

فيما يحتل فريق النصر بقيادة أشرف توفيق المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة ولعب 26 مباراة حقق خلالها ستة انتصارات وأربعة تعادلات ونال 16 هزيمة وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا وجمع 4 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الإعلاميين والتعادل مع بتروجت والهزيمة أمام منتخب السويس ووادي دجلة والسكة الحديد، والمباراة لاتمثل له أي أهمية سوى تحسين مركزه بعد أن ضمن البقاء في القسم الثاني.

دوري القسم الثاني الترسانة النصر حسين شكري اشرف توفيق

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