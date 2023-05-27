السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن بشأن الإذعان للجمهوريين فى أزمة سقف الدين: أنا لا أنحنى لأي شخص

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن عما إذا كان سيذعن لمطالب الجمهوريين في أزمة سقف الدين، قائلا أنا لا أنحني لأي شخص .

 

لكن الرئيس الأمريكي أظهر تفاؤلا بالتوصل لاتفاق مع الجمهوريين بشأن سقف الدين.


وقال في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض: "الأمور تبدو جيدة وأنا متفائل جدا، آمل أن نتمكن بحلول الليلة من معرفة ما إذا كان لدينا اتفاق".

 

وأكد بايدن إنه "يأمل" في التوصل إلى حل في غضون ساعات لأزمة سقف الديون الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ما يزيد الآمال بنهاية وشيكة لخطر التخلف عن السداد من جانب أكبر اقتصاد في العالم.

 

وقال إن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل".

 

وتابع إنه يأمل في التوصل إلى حل "قبل أن الساعة الثانية عشرة" ليلا بتوقيت واشنطن.

 

بدوره، قال النائب باتريك ماكهنري أحد فريق التفاوض على الميزانية وسقف الدين: "أنا كاثوليكي، الجميع يتطلع لرؤية الدخان الأبيض، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، يجب أن يكون لدينا اتفاق بشأن الاتفاق، وهو الجزء المعقد".

 

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من نفاد أموال الحكومة ما لم تتمكن من الاقتراض بحلول 5 يونيو.

 

وذكرت في رسالة إلى قيادة الكونجرس أن التخلف عن السداد يؤثر على مكانة الولايات المتحدة القيادية عالميا، وقدرتها على الدفاع عن مصالح أمنها القومي.

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