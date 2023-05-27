رئيس كهرباء مصر العليا: تم توتوصيل التيار لإنارة مدينة أبوسمبل

كشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن وصول ماكينات الطؤاري التي تم إرسالها لمدينة أبوسمبل لتوصيل التيار الكهربائي الذي انقطع بسبب التواء أحد الأبراج بسبب الرياح الشديدة.

وأضاف صدقي، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتم حاليا توصيل التيار للأماكن السياحية ومباني الخدمات وباقي المدينة، وذلك بالتنسيق مع منطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، وتم إرسال ماكينة طوارئ لمطار أبوسمبل الذي لم يتأثر بأي انقطع، ومتوقع أن يتم توصيل كافة ماكينات الطوارئ وإنارة مدينة أبوسمبل بالكامل قبل فجر اليوم.

وتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية لشبكات التوزيع لمدينة أبوسمبل، بعد وصولها تباعا من مدينة أسوان، وذلك للمنشآت الحيوية بعد انقطاع التيار الكهربائئ عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة التي أدت إلى التواء أحد الأبراج لشبكة جهد ٦٦ كيلوفولت ( برج رقم ٨٧ )، وذلك لحين إصلاح البرج ويستمر العمل حاليا بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية، وذلك لاستكمال التوصيل لباقى عدد ١٨ مولد طوارئ والتغذية الكهربية.