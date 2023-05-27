السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر الطوبجى عن "طيب وأمير": استغليت تراث الريحانى وبديع خيرى فى ثوب جديد ومعاصر

ياسر الطوبجي
ياسر الطوبجي

قال ياسر الطوبجي، إن ما يميز مسرح الدولة عن المسرح التجاري، هو أننا نسعى لتقديم أعمال ذات قيمة، لافتاً إلى أن فرقة المسرح الكوميدي هي فرقة عريقة، ولها تاريخ كبير.

 

وأعرب الطوبجي خلال لقاءه ببرنامج ليالي تن، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي عبر فضائية TEN، عن سعادته البالغة بتولي الإشراف على المسرح الكوميدي، معقبًا: "فرحت بالكوميديا لأنها جتلي في حاجة بحبها جدًا ومتخصص فيها".

 

وأوضح أن فكرة المعيار والحكم على الورق مهم جدًا بالنسبة لنا سيتم تقديمه ، لافتًا إلى أن تراث الريحاني وبديع خيري هؤلاء العظماء الذين يعتبرون من الآباء المؤسسين للكوميديا المصرية، معقبا: "الهدف هو تقديمهم بشكل معاصر في ثوب جديد ومعاصر، ينفع أن يشاهده الشباب والجيل الحالي، لأن الجيل الجديد من الشباب لا يكونوا مصدقين أن العمل الجديد تم تقديمه في أكثر من عمل مثل "صاحب الجلالة " للنجم فريد شوقي، و "سلامة في خير" لنجيب الريحاني، كما قدمه فؤاد المهندس في "جناب السفير" ، والزعيم عادل إمام في مسرحية "الزعيم"".

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