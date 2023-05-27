السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الدكتورة بسمة سعيد دسوقى: لابد من إنشاء وزارة تعمل على مواجهة الزيادة السكانية

الدكتورة بسمة سعيد
الدكتورة بسمة سعيد دسوقي

قالت الدكتورة بسمة سعيد دسوقي،  عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه يجب أن يكون هناك وزارة للسكان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لأنها أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية وخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع).

الدكتورة بسمة سعيد دسوقي لـ «صالون التنسيقية»: تغيير المفاهيم المغلوطة عند المجتمع المصري


وأضافت دسوقي، أنه يجب تغيير المفاهيم المغلوطة المترسخة عند المجتمع المصري من أن كثرة الأولاد عزوة وغيرها الكثير ولابد من رفع الوعى المجتمعي، وأن تكون رسائل التوعية الإعلامية بلغة سهلة وبسيطة تعمل من خلال خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتصل بشكل واضح وسهل. 


وأدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وصفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، والدكتور أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب  الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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