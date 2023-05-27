الدكتور طارق توفيق: الإعلام له دور هام فى التوعية بالقضية السكانية

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الأزمة السكانية تؤثر بشكل كبير على الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتؤدي للكثير من المشكلات منها ارتفاع نسبة الأمية وعدم جودة التعليم، مضيفًا أنه يجب أن يكون معدل المواليد منضبط ليتناسب مع موارد الدولة والدخل.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع).

الدكتور طارق توفيق لـ «صالون التنسيقية»: وضع خطط تعمل بشكل سريع

وأضاف توفيق، أنه يجب أن يتم وضع خطط تعمل بشكل سريع ومتفاعل بشكل كبير ومستمر مع تحديث الأرقام لكي يكون هناك تعديل للمسار وسرعة العمل على تنفيذ الخطط ، مؤكدًا على أهمية الدور الذى يلعبه الإعلام فى التوعية بالقضية السكانية.

وأدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وصفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، والدكتور أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.