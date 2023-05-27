السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يدين بشدة الاشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين

الاشتباكات بين شرطة
الاشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين

أدان الاتحاد الأوروبى، الاشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين في شمال كوسوفو، والتي بدأت بمحاولة العمد المنتخبين حديثًا لدخول مباني البلدية.

 

وجاء - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن الاتحاد الأوروبي يشجب بشدة الهجمات التي استهدفت دوريات البعثة المدنية للاتحاد الأوروبى فى كوسوفو "أي إيوليكس". يجب السماح لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمساعدة في تنفيذ القانون في كوسوفو بتنفيذ ولايتها بشكل سلمي.


وذكر البيان أنه يتعين على الجميع اتخاذ إجراءات لتهدئة الموقف المتوتر واستعادة الهدوء على الفور. لن يقبل الاتحاد الأوروبي أي إجراءات انفرادية أو استفزازية أخرى كما ينبغي الحفاظ على السلام وإعطاء الأولوية للأمن في كوسوفو.


وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد باستمرار أن الانتخابات الفرعية الأخيرة في شمال كوسوفو لا تقدم حلاً سياسيًا طويل الأمد للبلديات المعنية. لا يمكن إيجاد مثل هذا الحل إلا من خلال حوار حقيقي بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك كوسوفو وصربيا وجماعة صرب كوسوفو - تحت تيسير الاتحاد الأوروبى.


وكانت قوات الشرطة في كوسوفو اشتبكت مع محتجين صرب في بلدية زفيتشان بشمال البلاد، بعدما حاول ناشطون منع العمدة المنتخب حديثا من العرقية الألبانية من تولي مهامه. فيما أفاد شهود عيان أن الشرطة كانت تساعد العمدة الجديد في دخول مبنى البلدية الحكومي، لكن الصرب المحليين اعترضوا ذلك، احتجاجا على الانتخابات الأخيرة التي قاطعها السكان الصرب.

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

اختتام اجتماعات "بنك التنمية الإفريقية".. وحسن عبد الله يسلم رئاسة مجلس محافظي البنك لـ "كينيا"

"التموين" تعلن ضخ لحوم طازجة بـ 195 جنيها للكيلو

عماد النحاس يكشف سبب هزيمة الطلائع أمام الأهلي في الدوري

على الدين هلال: دعوة زيلينسكى لقمة جدة ذكاء فى إدارة العلاقات مع الدول الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)