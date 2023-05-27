السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النواب الأمريكى: هناك تقدم فى المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومى

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى

قال رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى إنه جرى إحراز تقدم فى المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومى الأمريكى البالغ 31.4 تريليون دولار.

 

وبحسب قناة (الحرة) الأمريكية يواصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون، الجمعة، مساعي التوصل إلى اتفاق يتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والذي قد تنطوي عليه تداعيات سياسية واقتصادية كبرى، وسط ظهور بوادر مشجعة في اتجاه حل.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن الوقت بدأ ينفد للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.


ومن جهته حذر صندوق النقد الدولي الجمعة من تأخر أمريكا في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع أو تعليق سقف الدين، وحثت الولايات المتحدة على الاتفاق على هذا الأمر فورا.

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