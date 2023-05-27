عبدالناصر محمد: الطلائع يحتاج للمكسب إذا أراد الاستمرار فى الدورى

أعرب عبد الناصر محمد، مهاجم المقاولون العرب وطلائع الجيش سابقا، عن حزنه بعد هزيمة طلائع الجيش من الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية .



وقال عبد الناصر محمد، المدير الفني السابق لفريق اف سي مصر، فى تصريحات إذاعية مع نجلاء حلمي على إذاعة الشباب والرياضة، إن طلائع الجيش كان لابد عليه أن يحقق الفوز من الشوط الأول، لكنه لم يستثمر الفرص التى اتيحت له وزاد الأمر صعوبة بعد استقبال هدف مبكر من خطأ مشترك بين محمد شعبان والمدافعين، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يجيدو استغلال أخطاء المنافسين.



وأكد مهاجم المنتخب العسكري السابق والمنتخب الوطني، أن عماد النحاس عدّل طريقة اللعب إلى ٤/ ٤/ ٢ وأشرك بول جوليوس وخالد قمر وأحمد سمير لتنشيط الهجوم لكن بعد فوات الأوان.



وتحفظ عبد الناصر محمد ، على رحيل عماد النحاس ، مؤكدا أنه يجب استمراره فى منصبه حتى نهاية الموسم؛ أملا في أن يصحح اوضاع الفريق العسكري، الذى بات مهدد بالهبوط قائلا بلغة الكرة: "النحاس يشيل شيلته".



وأكد هداف المقاولون العرب وطلائع الجيش سابقا، أن اللقاءات الخمسة المتبقية لطلائع الجيش، ليس أمامه سوى تحقيق الفوز أو التعادل، والتى تبدأ بمواجهة الزمالك ثم سموحة والبنك الأهلي والإسماعيلي، مشيرا إلى أنها لقاءات حاسمة ومصيرية وعلى لاعبي طلائع الجيش إذا أرادو البقاء أن يخدمو أنفسهم ولا ينتظرو هدايا من المنافسين.

وبات فريق الطلائع فى موقف صعب للغاية بجدول الدورىالممتاز، مما يحتم عليه الفوز فى باقى مبارياته حتى يضمن التواجد فى المنطقة الدافئة ويبتعد عن دوامة الهبوط التي يعاني منها عدد كبير من الأندية.