على الدين هلال: دعوة زيلينسكى لقمة جدة ذكاء فى إدارة العلاقات مع الدول الكبرى

استعرض المفكر السياسي الكبير، علي الدين هلال، رؤيته للمشهد العالمي في الفترة الحالية، كما استعرض أبرز نتائج القمة العربية بجدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن روسيا والصين تتعاملان مع الدول العربية علي اعتبار أن هناك كيانا يسمي كيانا عربيا، موضحاً أن دعوة الرئيس الأوكراني لمؤتمر جدة الأخير محل جدل وأن بعض الدول كانت لديها تحفظات على هذه الزيارة.

وأضاف أن ذلك نوع من الواقعية الجديدة للدول العربية، وأن دعوة زيلينسكي لا تعني انحياز الدول العربية للموقف الغربي أو الزيارات الكثيرة لروسيا لا تعني الانحياز الدائم لروسيا.

وأكد أن ذلك يوضح حسن إدارة وذكاء في إدارة العلاقات مع الدول الكبرى المتصارعة، موضحاً ان دعوة زيلينسكي جاءت في نفس توقيت قرار العرب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية رغم اعتراض أمريكا علي ذلك.

وأشار إلى أن هناك سعيا نحو الاستقلال الاستراتيجي العربي وأن العالم بدأ ينظر تدريجياً لهذا الإطار سواء اعترف بالجامعة العربية أم لم يعترف، وأن هناك طريقا لتشكيل إرادة عربية متكاملة.