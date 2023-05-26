الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على الدين هلال: دعوة زيلينسكى لقمة جدة ذكاء فى إدارة العلاقات مع الدول الكبرى

علي الدين هلال
علي الدين هلال

استعرض المفكر السياسي الكبير، علي الدين هلال، رؤيته للمشهد العالمي في الفترة الحالية، كما استعرض أبرز نتائج القمة العربية بجدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن روسيا والصين تتعاملان مع الدول العربية علي اعتبار أن هناك كيانا يسمي كيانا عربيا، موضحاً أن دعوة الرئيس الأوكراني لمؤتمر جدة الأخير محل جدل وأن بعض الدول كانت لديها تحفظات على هذه الزيارة.

وأضاف أن ذلك نوع من الواقعية الجديدة للدول العربية، وأن دعوة زيلينسكي لا تعني انحياز الدول العربية للموقف الغربي أو الزيارات الكثيرة لروسيا لا تعني الانحياز الدائم لروسيا.

وأكد أن ذلك يوضح حسن إدارة وذكاء في إدارة العلاقات مع الدول الكبرى المتصارعة، موضحاً ان دعوة زيلينسكي جاءت في نفس توقيت قرار العرب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية رغم اعتراض أمريكا علي ذلك.

وأشار إلى أن هناك سعيا نحو الاستقلال الاستراتيجي العربي وأن العالم بدأ ينظر تدريجياً لهذا الإطار سواء اعترف بالجامعة العربية أم لم يعترف، وأن هناك طريقا لتشكيل إرادة عربية متكاملة.

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة: علاقة مصر بدول "الاتحاد الأوربي" قوية على جميع المستويات

محمد سالمان طايع يناقش أسرار كتاب «أفريقيا الجديدة» لجمال حمدان

صاحب أفضل رسالة دكتوراه من سويسرا: نعمل على حل مشكلة الوباء الصامت

“مصر تستطيع” يحتفي بالفائز بجائزة الرابطة الأمريكية للجامعيات

“الطريق إلى السعادة”.. حوار مع أول مذيع روبوت في مصر

رئيس «نقابات عمال مصر»: الحوار الوطنى يناقش قانون العمل ليناسب المرحلة

الكشكى: جلسات الحوار الوطنى أكدت على الرغبة الحقيقية لتحقيق نتائج غير تقليدية

هشام عنانى: الحوار الوطنى فرصة حقيقية لعرض برامج الأحزاب السياسية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: إحالة اتحاد المصارعة للنيابة وتدخل الرئيس السيسى يؤكد دعمه للرياضيين

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

مشالى: عاصفة ترابية تسببت فى التواء جزء من برج كهرباء فى أبوسمبل

الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

سر احتفال "أفشة" المثير للجدل بعد هدفه فى شباك الطلائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)