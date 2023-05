زكريا هيميمي يكشف تفاصيل كتاب "مصر ومواردها الطبيعية عبر دهر الحياة"

كشف الدكتور زكريا هيميمي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تفاصيل الكتاب العالمي عن جيولوجيا مصر، "the Phanerozoic Geolog and natural Resources of Egypt، قائلاً: "إن ترجمة الكاتب هو مصر ومواردها الطبيعية عبر دهر الحياة، لأن هناك دهر ما قبل الحياة وهو ما قبل 541 مليون سنة".

وأضاف الدكتور زكريا هيميمي خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية cbc، أن الصخور على ساحل البحر الأحمر، والتي تتكون منها الجبال المرتفعة عمرها ما قبل عصر الـ Phanerozoic ، وهي مرتبطة بها معادن مهمة جدًا مثل الذهب.

ووجه الدكتور زكريا هيميمي رسالة شكر لكل زملائه الأفاضل الذين شاركوا في تحرير الكتاب، معقبًا: "أنا جزء من الكتاب، فالكتاب عبارة عن عمل جماعي، ونحن مجموعة من المحررين والمؤلفين، خالص الشكر لهم على قبولهم عمل جماعي على المستوى العالمي".

وأشار إلى أن مؤلفي الكتاب يبلغ عددهم 63 عالم، من دول متعددة من العالم، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى منهم من مصر، حيث يعتبر المصريين أقدر ناس بفهم جيولوجيا مصر.