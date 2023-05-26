الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زكريا هيميمي يكشف تفاصيل كتاب "مصر ومواردها الطبيعية عبر دهر الحياة"

الدكتور زكريا هيميمي
الدكتور زكريا هيميمي

كشف الدكتور زكريا هيميمي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تفاصيل الكتاب العالمي عن جيولوجيا مصر، "the Phanerozoic  Geolog and natural Resources of Egypt، قائلاً: "إن ترجمة الكاتب هو مصر ومواردها الطبيعية عبر دهر الحياة، لأن هناك دهر ما قبل الحياة وهو ما قبل 541 مليون سنة".

وأضاف الدكتور زكريا هيميمي خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية cbc، أن الصخور على ساحل البحر الأحمر، والتي تتكون منها الجبال المرتفعة عمرها ما قبل عصر الـ Phanerozoic ، وهي مرتبطة بها معادن مهمة جدًا مثل الذهب.

ووجه الدكتور زكريا هيميمي رسالة شكر لكل زملائه الأفاضل الذين شاركوا في تحرير الكتاب، معقبًا: "أنا جزء من الكتاب، فالكتاب عبارة عن عمل جماعي، ونحن مجموعة من المحررين والمؤلفين،  خالص الشكر لهم على قبولهم عمل جماعي على المستوى العالمي".

وأشار إلى أن مؤلفي الكتاب يبلغ عددهم 63 عالم، من دول متعددة من العالم، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى منهم من مصر، حيث يعتبر المصريين أقدر ناس بفهم جيولوجيا مصر.

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: إحالة اتحاد المصارعة للنيابة وتدخل الرئيس السيسى يؤكد دعمه للرياضيين

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

مشالى: عاصفة ترابية تسببت فى التواء جزء من برج كهرباء فى أبوسمبل

الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

سر احتفال "أفشة" المثير للجدل بعد هدفه فى شباك الطلائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)