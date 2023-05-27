كيف تؤثر أزمة الاقتصاد وصفقة الديون الأمريكية على السباقات الرئاسية فى 2024 و 2028؟

سلطت صحيفة اليابان تايمز، الضوء على الإنتخابات الأمريكية الرئاسية وكيف تؤثر الضربة الاقتصادية لصفقة الديون الأمريكية على السباقات الرئاسية في 2024 و2028 المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أنه سيكون للتأثير الاقتصادي لصفقة ما على سقف الديون آثار مضاعفة على المرشحين للرئاسة في عامي 2024 و 2028، وكان المفاوضون عن الجمهوريين في مجلس النواب والبيت الأبيض يتجادلون بشأن المقترحات التي يمكن أن تشمل تخفيضات الإنفاق لعدة سنوات - وربما تؤدي إلى ركود أو تفاقمه في عام 2024.

وأضافت الصحيفة ان مثل هذا السيناريو من شأنه أن يثقل كاهل حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تعاني بالفعل من انخفاض معدلات الموافقة والمخاوف بشأن لياقة الرجل البالغ من العمر 80 عامًا للمنصب.

بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل رفع سقف الإنفاق - اعتمادًا على التفاصيل وإذا انتهى الأمر بالجمهوريين في مجلس النواب والبيت الأبيض إلى التوصل إلى اتفاق - في وقت ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، من شأن ذلك أن يعزز انتعاشًا اقتصاديًا قويًا ، مما يرقى إلى رياح خلفية لمن كان رئيسًا في ذلك الوقت.

مخطط الأثر الأقتصادي

وقالت آنا وونج، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين، إن مخطط الأثر الاقتصادي لصفقة خفض الإنفاق هو أن معظم الضرر سيحدث في عام 2024”، مضيفة أنه عندما يتم رفع الحد الأقصى - إذا كان ذلك في عام 2026 أو 2025 - فمن المرجح أن يحقق الفائز في انتخابات 2024 انتعاشًا قويًا في تلك الإدارة."

وتابع التقرير أن هذا يعني أنه إذا كان الجمهوريون استراتيجيين للغاية - أو محظوظين تمامًا - فإن مفاوضات سقف الديون هذه يمكن أن تساعدهم في خلق الظروف الاقتصادية لهزيمة بايدن في عام 2024 والفوز بالرئاسة مرة أخرى في عام 2028.

كما إن وضع حد أقصى للإنفاق لمدة ثلاث إلى خمس سنوات قد يعني فقدان 340 ألف وظيفة إضافية بحلول نهاية عام 2024 وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.3٪ ، وفقًا للصحيفة سيكون ذلك على رأس الركود المتوقع الذي يمكن أن يأتي في أقرب وقت في النصف الثاني من هذا العام.

ولعام 2024 في أبريل ، سجل بايدن أدنى معدل موافقة لرئاسته في استطلاع غالوب الشهري.



بعد أيام من إطلاق محاولته لإعادة انتخابه لعام 2024 في أبريل ، سجل بايدن أدنى معدل موافقة لرئاسته في استطلاع غالوب الشهري.

وبعد أيام من إطلاق عرضه لإعادة انتخابه لعام 2024 في أبريل ، سجل بايدن أدنى نسبة تأييد لرئاسته في استطلاع غالوب الشهري، حيث قال 37٪ فقط إنهم يوافقون على أدائه الوظيفي ، بينما قال 59٪ إنهم يرفضون ذلك.

وعندما يتعلق الأمر بسقف الديون على وجه التحديد ، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يلومون الجمهوريين والديمقراطيين بالتساوي في المواجهة.

وتظهر استطلاعات الرأي أيضًا اتفاقًا عامًا على أن التخلف عن السداد سيكون أمرًا سيئًا. وجد استطلاع مونماوث أن 42٪ من البالغين يوافقون على أن الولايات المتحدة ستعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة إذا لم يتم رفع حد الدين البالغ 31 تريليون دولار وكان هناك تخلف عن السداد ، بينما قال 30٪ أن هذا ادعاء مبالغ فيه و 28٪ قالوا ليس لديهم رأي .

من المحتمل أن التأثيرات الاقتصادية الأكبر لم يأخذها الجمهوريون أو الديمقراطيون في الاعتبار ، حيث تعرض كلاهما لضغوط سياسية مكثفة لعقد صفقة لمنع التخلف عن السداد الفيدرالي الذي يمكن أن يحدث في أقرب وقت في 1 يونيو.