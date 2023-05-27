سينما الأوبرا يعرض فيلم «ساعة إجابة» على المسرح الصغير.. الأربعاء

يعرض نادي سينما دار الأوبرا المصرية تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، فيلم "ساعة إجابة" يوم الأربعاء المقبل 31 مايو الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة انتهاء العام الدراسي وبدء الاجازة الصيفية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم فى تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يُفتح باب الدخول للجمهور قبل العرض بساعة، والدعوة عامة، والدخول بأسبقية الحضور.

بوستر فيلم ساعة إجابة

تفاصيل وأحداث فيلم ساعة إجابة

تدور أحداث فيلم «ساعة إجابة» حول خلاف بين طفل 8 سنوات ووالديه، وهو عاشق للسينما ويخفق في الذهاب إليها رغم وعد والديه له، ويتمنى الطفل أن يحصل على أب وأم مختلفين، وبعد مشاجرة قوية معهما يدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ليستمع لصوت رعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة مختلفة، ويعيش مواقف مليئة بالكوميديا والفانتازيا.

أبطال وصناع فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة، بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، المطرب عمر كمال، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبو سيف.