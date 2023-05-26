الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر احتفال "أفشة" المثير للجدل بعد هدفه فى شباك الطلائع

أفشة يحتفل بهدفه
أفشة يحتفل بهدفه

أثار محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بعد احتفاله عقب الهدف الذي سجله في شباك طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية.

واحتفل أفشة بطريقة مثيرة للجدل بعد أن توجه صوب دكة بدلاء الأهلي قبل أن ينظر إلى المدرجات ويوجّه تحية بيده إلى المدرجات تشبه تحية "هتلر" الشهيرة.

وكشف مصدر مقرب من أفشة في تصريحات خاصة، السر وراء هذا الاحتفال، موضحًا أن اللاعب أراد أن يوجه التحية إلى والده وأسرته التي تواجدت في مدرجات ملعب الكلية الحربية لمؤازرته.

وأكد على أن أسرة أفشة لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على توجيه الدعم المعنوي للاعب خاصةً أنه يمر بفترة صعبة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للأهلي الفترة الماضية.

واحتفل لاعبو الأهلي عقب هدف أفشة حيث أرادوا أن يقدموا له الدعم المعنوي.

محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي الأهلى ضد طلائع الجيش الدورى المصرى طلائع الجيش

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