على الدين هلال: الصين وروسيا تعترفان بالجامعة العربية كمنصة للعرب لكن الغرب لا

استعرض المفكر السياسي الكبير، علي الدين هلال، رؤيته للمشهد العالمي في الفترة الحالية، كما استعرض أبرز نتائج القمة العربية بجدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن الصين وروسيا تعترفان بجامعة الدول العربية كمنصة للدول العربية، لكن الغرب لا يعترفون.

وأضاف المفكر السياسي الكبير، علي الدين هلال، أن القمم العربية مقصد لفاعلين دوليين، لما لها من أهمية واعتراف من الدول الكبرى بهذا المحفل الدولي، موضحاً أن الصين ورسيا لديهم علاقات قوية بالدول العربية.

وأشار إلى أن رئيس الصين أو روسيا عندما يزورون مصر يتعمدون زيارة جامعة الدول العربية وإلقاء خطاب أمامها، موضحاً أنه لم يقم أي وزير دولة غربي بمثل هذا .