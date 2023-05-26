الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد مجدي أفشة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

أفشة
أفشة

 حصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  حصل على جائزة رجل ‏مباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من ‏الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.‏

وسجل أفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الـ46 من زمن المباراة، فيما أضاف عمرو ‏السولية الهدف الثاني من ضربة جزاء.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي ‏حققه اليوم على طلائع الجيش.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد  فاز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قدم الأهلي مباراة قوية وحماسية خاصة في الشوط الثاني، بعدما نجح محمد مجدي أفشة في فك الشفرات الدفاعية لفريق طلائع الجيش بالهدف الأول من تسديدة صاروخية، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني من ضربة جزاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 59 محلقًا بمفرده على قمة الترتيب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزا على الترجي التونسي في إستاد القاهرة بهدف نظيف في إياب الدور نصف النهائي ليستفيد من فوزه في مباراة الذهاب في رادس بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان الوداد المغربي قد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب الدور نصف النهائي، ليستفيد من تعادله السلبي في ملعبه بالدار البيضاء.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني أكثر من 15 لاعباً من قائمة فريقه أمام طلائع الجيش مابين الراحة السلبية قبل النهائي الإفريقي أو بسبب الإصابات والإيقافات.

محمد أفشة الاهلى طلائع الجيش كولر الدوري

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