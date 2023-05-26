ملعب محمد الخامس يستعيد السعة الكاملة قبل مواجهة الأهلي والوداد

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن ملعب محمد الخامس استعاد طاقته الاستيعابية قبل مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي يوم 11 يونيو المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة.

ووفقًا لموقع "البطولة" المغربي، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء المغربية قرر إعادة فتح المنطقة 6 بمركب محمد الخامس.

وكانت الدراسات قد أثبتت أن تلك الاهتزازات التي تحدث بالمدرجات الخاصة بالمنطقة 6 تعتبر عادية ولن تشكل أي خطورة.

وكشف الموقع المغربي، أنه من المنتظر فتح المدرجات يوم الإثنين المقبل لاستقبال الجماهير في مباراة الوداد والمغرب التطواني في المباراة المؤجلة من الجولة 26 ببطولة الدوري المغربي.