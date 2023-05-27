وصلت لـ52 ألف جنيه.. خبيرة موضة تحلل إطلالة أحمد سعد الأخيرة

آثار الفنان أحمد سعد، جدلا كبيرا بعد ظهوره في حفله الأخير بالسعودية في احتفالات موسم جدة لعام ٢٠٢٣، بعد ظهوره بقميص شفاف وارتداؤه حلق أذن فضي.

وانقسمت ردود الفعل ما بين الاستنكار وما بين أن الفنان مواكب للموضة العالمية، ولم يكن أحمد سعد أول من ارتدى هذا القميص، خاصة بعد انتشارها بين فنانين عدة مثل أحمد مجدي وعمرو سعد ومحمد رمضان وويجز وغيرهم.

وارتدى أحمد سعد، القميص الشفاف من تصميم العلامة التجارية الشهيرة “Dsquared2”، يقدر سعر “الفيست” وأكمامه من الشبك بحوالى 1680 دولارا، وهو ما يعادل 52 ألف جنيه مصري، أما سعر قميص الفنان عمرو سعد يقدر بحوالي ٨٠٠ دولار، وهو ما يعادل سعره 23 ألف جنيه مصري، فضلا عن تكلفة الحلق والاكسسوارات التي يجب أن تكمل الإطلالة وتكون باللون الفضي أو اللولي.

وفي هذا السياق تحلل خبيرة الموضة والأزياء مي القاضي، عن تلك الإطلالة، وحول تكلفتها ولماذا انتشرت بين الرجال المشهورين في حفلاتهم.

وقالت مي القاضي، إن موضة القمصان الشفافة أو الفيست ذو الأكمام الشفافة أو الأكمام الشبك، ظهرت في اوائل عام ٢٠٢٢ بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد توقفها بسبب الكورونا، لافتة إلى أن العديد من دور الأزياء أرادت العودة إلى الساحات ومنصات الموضة بأشكال وتصميمات جديدهبين الرجال وهذا ما تم بالفعل.

وأضافت: “تكلفة تلك الاطلالات تكون باهظة الثمن بشكل كبير لأن دور الأزياء العالمية مثل ديور وبالنسيجا وزارا هى التى تعمل على نسجها وشغلها يدويا في في الكثير من الأحيان، ويمكن أن تصل تكلفة الإطلالة الواحدة إلى ٥٠ الف دولار، بسبب خامة الشبك التى يكون مصنوع منها تلك القمصان”.

يذكر أن أحمد سعد لفت الأنظار في حفلته الأخيرة بالسعودية، بإطلالة وصفها البعض بالغريبة وغير التقليدية، حيث ارتدى قميص أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا.

قمصان شفافة

ويجز بقميص شفاف

أحمد سعد بقميص شفاف

عمرو سعد بقميص شفاف