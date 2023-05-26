"موالح".. مشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة إعلام الأزهر

دشن طلاب الفرقة الرابعة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فيلمًا وثائقيًا لتوضيح أهمية الزراعة وتشجيع التصدير في الاقتصاد المصري، وأهمية دور الفلاح الذي يزرع ويحصد الموالح.

ويهدف مشروع التخرج، إلى تعزيز الوعي بأهمية قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتشجيع التصدير في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها الدولة والعاملون في هذا الملف، بجانب التأكيد علي أهمية دور الفلاحين الذين يزرعون ويحصدون محصول الموالح بالإضافة إلى دور الدولة في مساعدة الفلاحين و تخزين المحصول السنوي وإدخاله في العملية الصناعة.

كما يهدف مشروع أيضًا إلى إبراز دور العاملين في زراعة وتصدير الموالح ودوره في تلبية احتياجات المجتمع المصري من الغذاء الصحي، ويلقي الضوء على أهمية البرتقال باعتباره محصول مهم لارتباطه الشديد بمنتجات مختلفة.

ويتناول الفيلم الوثائقي، زراعة البرتقال في عدة محاور، بداية من الزراعة للشجر في المزارع وما هي المشكلات التي يمكن أن تقابل المنتج للحصاد لمحطة التصدير ودور الدوله في مساعدة المزارع علي التصدير وما هي المميزات اللي بتقدمها الدولة للمصدر وايضا تناول عائد التصدير على الاقتصاد المصري، وعلى العمالة المصرية.

وضم فريق الفيلم الوثائقي "موالح" أحد مشاريع تخرج طلبة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، كلا من: زين العابدين فتحي، محمود مغني، عبدالله يوسف، أحمد أشرف، محمد محمود المصري، ابراهيم قريش، عمار مجدي، وذلك تحت إشراف دكتور محمد طارق.

يذكر أن هذا الفيلم يلقي الضوء علي اهتمام مصر بالملف الزراعي عمومًا وصدارتها المركز الأول عالميًا للمرة الرابعة علي التوالي في تصدير الموالح، ويعد هذا الفيلم تمهيدًا للمشاركة من خلاله في مشاريع التخرج التي ينفذها طلاب البكالوريوس كل عام في مختلف أقسام الكلية.