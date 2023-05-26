المستشار الأسبق للرئاسة العراقية: عانينا الكثير من الأزمات بسبب الغزو الأمريكى

قال السفير نبيل نجم، المستشار الأسبق للرئاسة العراقية، إنه كان يوجد اتجاهين؛ اتجاه نحو تشكيل حكومة عراقية عام 2003م، لكن الأمريكان فضلوا أن يكون احتلالا، معقباً: "في البداية قالوا كذبًا وزورًا ما يسمى بالتحرير".

وأضاف السفير نبيل نجم، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا بعد" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن العراق عانى من أزمات صحية وبيئية واجتماعية، معقباً: "شاهدت بعيني عمليات نهب وسلب موارد الدولة، وعانينا من أزمات في الكهرباء ومشاكل غذائية بسبب الغزو الأمريكي".

وأشار المستشار الأسبق للرئاسة العراقية، إلى أنه لم يستمر طويلًا في بغداد بعد الاحتلال، حيث كان ملاحقًا، متابعا: "الأمريكان استدعوني مرتين للتحقيق".

وأكد المستشار الأسبق للرئاسة العراقية، أنه حذر الأمريكان من طريقة تعاملهم مع العراقيين، كما أخبرهم بأنهم يستهدفون حربًا أهلية.