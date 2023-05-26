علي الدين هلال: وقف الحرب هو الحل الأمثل بالنسبة لروسيا

أوضح المفكر السياسي علي الدين هلال، رؤيته للمشهد العالمي في الفترة الحالية، كما استعرض أبرز نتائج القمة العربية بجدة.

وقال “هلال” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن الحل المثالي بالنسبة لروسيا اليوم هو وقف الحرب.

وأضاف أن الأسعار في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، وأن مصر تستورد الكثير من مستلزمات الانتاج، وبالتالي تتأثر بالصراعات بين الدول الكبري.

وأكد أن من يريد معرفة ما يحدث في العالم عليه متابعة 3 مؤتمرات عُقدت خلال الأسبوع الماضي، أولها مؤتمر في مدينة يابانية والتي اجتمع فيها الدول السبع الصناعية الكبري، والثاني عقد في الصين بعنوان الصين ودول أسيا الوسطي، والثالت مؤتمر القمة العربية.