إطلاق سراح أكثر من 30 مختطفة فى الكاميرون

أعلنت الحكومة الكاميرونية الجمعة أنه تم الافراج عن أكثر من 30 إمرأة خطفهن المتمردون الانفصاليون للاحتجاج على الضرائب غير القانونية المفروضة عليهم.

نُقلت النساء في وقت سابق من هذا الشهر من قرية بابانكي الزراعية في المنطقة الشمالية الغربية على طول الحدود مع نيجيريا.

قال سيمون إميل موه ، مسؤول حكومي محلي: "لقد نقلنا النساء إلى المستشفيات حيث يتم علاجهن من الإصابات ودعمنا النفسي والاجتماعي".

قال إن الانفصاليين كانوا يجمعون مدفوعات شهرية من الأطفال والنساء والرجال ، ويفرضون ضرائب على الأزواج قبل الزواج ، ويجبرون العائلات على دفع 1000 دولار لدفن أقاربهم.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، شن الانفصاليون تمرداً منذ 2017، بهدف معلن يتمثل في الانفصال عن المنطقة التي تهيمن عليها الأغلبية الناطقة بالفرنسية وإقامة دولة مستقلة تتحدث الإنجليزية.

وفي السياق ذاته، اتهمت الحكومة الانفصاليين بارتكاب فظائع ضد المدنيين الناطقين باللغة الإنجليزية. أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 6000 شخص وتشريد أكثر من 760 ألف آخرين ، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، أخبرت بعض النساء المفرج عنهن وكالة أسوشيتيد برس أنهن تعرضن للتعذيب أثناء وجودهن في الأسر.

وعبر مكالمة هاتفية، قالت فوبوم إليزابيث اليوم الجمعة من المستشفى حيث كانت تعالج: "قام المقاتلون الانفصاليون بضربي ببنادقهم بعد أن جردوني من ثيابي". قالت إن المتمردين كسروا ساقها اليسرى وذراعها.

وبدوره، قال الزعيم الانفصالي كابو دانييل إن النساء أطلق سراحهن بعد أن وعدن بالتوقف عن الاحتجاج ، لكنه حذر من أن الناس سيستمرون في معاقبتهم إذا استمروا في ذلك، ودعا حاكم المنطقة الشمالية الغربية في الكاميرون ، دبن تشوفو ، إلى تعاون المجتمعات لوقف الفظائع وقال إن الحكومة ستفعل ما يلزم لحماية النساء من وحشية الانفصاليين.

وعادة ما تستخدم الحكومة عبارة "إرهابيون" فيما يتعلق بالمتمردين المسلحين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية في الدولة ذات الأغلبية الفرنكوفونية والذين يقاتلون من أجل إقامة وطن مستقل.

وقال كولونيل في الجيش الثلاثاء الماضي، طالبا عدم الكشف عن هويته إن "حوالي 30 امرأة خطفوا على ايدي انفصاليين (صباح السبت) ولم نعثر عليهم بعد".

وأكدت وزارة إدارة الأقاليم لوكالة فرانس برس أنه "لم ترد أنباء عن الرهائن" في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.