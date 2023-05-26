بعد اعتماده دوليًا.. تعرف على دور معمل الرقابة البيطرية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية“ WOAH ”رسميًا عن اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية كمعمل مرجعي دولي للمنظمة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط.

وعن دور المعمل ومهامه يقول الدكتور سمير عبدالونيس مدير المعمل إنه هو المسئول عن الرقابة علي المستحضرات الحيوية والبيطرية على مستوى الجمهورية وإصدار شهادات الصلاحية للقاحات المحلية والمستوردة ووضع مواصفات الجودة للمستحضرات الحيوية وكذلك تدريب الكوادر الفنية المتخصصة.

‏وأشار إلى أن المعمل يمتلك الكوادر الفنية المدربة جيدا والقادرة على إفادة كل دول الشرق الأوسط من حيث تدريب الأطباء البيطريين أو المساعدة في معايرة اللقاحات البيطرية لتلك الدول بمصر.

وأضاف "عبدالونيس" أن ‏المعمل يمتلك مجموعة معامل متميزة بها أحدث الأجهزة المتخصصة في مجال الرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية، كما يمتلك شبكة علاقات محلية ودولية تساهم في إتمام العمل على أكمل وجه فالمعمل يتبع مركز البحوث الزراعية ومرتبط ارتباطا وثيقا في عمله بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري على مستوى الجمهوري وهيئة الايجاك حيث إن المعمل معتمد منذ 2006 في الأيزو 17025.

أما عالميا فهناك هناك تعاون مع الفاو ومعامل الـGD بهولندا والمعمل المرجعي لمنظمة الفاو بإيطاليا وأخيرا المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

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