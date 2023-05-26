الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد اعتماده دوليًا.. تعرف على دور معمل الرقابة البيطرية

معمل الزراعة
معمل الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية“ WOAH ”رسميًا عن اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية كمعمل مرجعي دولي للمنظمة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط.

وعن دور المعمل ومهامه يقول الدكتور سمير عبدالونيس مدير المعمل إنه هو المسئول عن الرقابة علي المستحضرات الحيوية والبيطرية على مستوى الجمهورية وإصدار شهادات الصلاحية للقاحات المحلية والمستوردة ووضع مواصفات الجودة للمستحضرات الحيوية وكذلك تدريب الكوادر الفنية المتخصصة.

‏وأشار إلى أن المعمل يمتلك الكوادر الفنية المدربة جيدا والقادرة على إفادة كل دول الشرق الأوسط من حيث تدريب الأطباء البيطريين أو المساعدة في معايرة اللقاحات البيطرية لتلك الدول بمصر.

وأضاف "عبدالونيس" أن ‏المعمل يمتلك مجموعة معامل متميزة بها أحدث الأجهزة المتخصصة في مجال الرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية، كما يمتلك شبكة علاقات محلية ودولية تساهم في إتمام العمل على أكمل وجه فالمعمل يتبع مركز البحوث الزراعية ومرتبط ارتباطا وثيقا في عمله بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري على مستوى الجمهوري وهيئة الايجاك حيث إن المعمل معتمد منذ 2006 في الأيزو 17025.

أما عالميا فهناك هناك تعاون مع الفاو ومعامل الـGD بهولندا والمعمل المرجعي لمنظمة الفاو بإيطاليا وأخيرا المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الزراعة تعرف على معمل الرقابة البيطرية الذي اعتمدته مرجعي

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

وزير الرياضة: إحالة اتحاد المصارعة للنيابة وتدخل الرئيس السيسى يؤكد دعمه للرياضيين

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

رئيس "كهرباء مصر العليا": مطار ومستشفى أبوسمبل لم يتأثرا بانقطاع التيار (خاص)

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ومحافظات أخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)