رئيس "كهرباء مصر العليا": مطار ومستشفى أبوسمبل لم يتأثرا بانقطاع التيار (خاص)

كشف المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن عدم تأثر الأماكن الحيوية في مدينة أبو سمبل السياحية، مثل المطار والمستشفى الواقعة في المدينة، حيث يوجد بشكل دائم ماكينات طوارئ للتشغيل، وجاري الدفع بماكينات احتياطية في المطار والأماكن الصحية.

وأضاف صدقي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الشركة فور انقطاع التيار بسبب سقوط أحد أبراج الكهرباء، دفعت بـ 18 ماكينة طوارئ بقدرات مختلفة، ومرافق لها 18 طقم للتشغيل، ومن المتوقع توصيل تلك الماكينات خلال أقل من ساعتين، حيث تبعد مدينة أبو سمبل عن غرب أسوان بمسافة 300 كيلومتر.

وأشار صدقي إلى أنه يتم متابعة وتنسيق نقل الكهرباء مع منطقة مصر العليا التابعة لشركة نقل الكهرباء المصرية.