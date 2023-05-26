الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الجيل: نحتاج لنظام انتخابي يضمن تمثيلًا شعبيًا أكبر بالبرلمان

النائب ناجي الشهابي
النائب ناجي الشهابي

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبالفتاح، مختلف عن أي حوار مجتمعي آخر، لافتًا إلى أنه شارك في العديد من الحوارات المجتمعية منذ عام 1982، وحتى 2005، أول حوار دعا له الرئيس الراحل حسني مبارك، وآخر حوار برئاسة صفوت الشريف.

وأضاف “الشهابي”، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحوارات السابقة كانت حوار اليوم الواحد والموضوع الواحد، وهذا يعني أن التوصيات معدة سلفًا، أما الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استغرق عامًا لبناء الثقة، وإدارة الحوار تجري بدون خطوط حمراء، فضلًا عن أن اللغة أصبحت موضوعية وعملية، وهو أمر كان غائب تمامًا عن عالم السياسية.

وقال "الشهابي" عن رؤية الحزب، إن أولويات الحزب سياسية، ثم اقتصادية، لأن السياسة حاكم للاقتصاد وحاكم للمحور الاجتماعي، وطبقًا لها يتم تحديد سياسات المحورين الآخرين.

وأردف: "محتاجين نظام انتخابي جديد يجعل البرلمان أكثر تمثيلًا للشعب"، لافتًا إلى أن  بعض مواد الدستور معطلة حتى الآن، مثل مادة تفرغ الأعضاء، وهو الأمر الذي يهدد قرارات المجلس.

ناجي الشهابي الحوار الوطنى الدستور تفعيل مواد الدستور

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