الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023 لجميع المواد الدراسية

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي لجميع لمواد الدراسية 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها منذ ساعات قليلة مضت وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي في معظم المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عدد من محافظات الجمهورية 2023.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

 

توزيع درجات مادة اللغة العربية  2023

الدرجة الكلية 80 

64 درجة لامتحان نصف العام

8 درجات مواظبة وسلوك 

8 درجات للاختبارات الشهرية

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية 2023 

 

الدرجة الكلية  60 

48 درجة لامتحان نصف السنة

6 درجات مواظبة وسلوك 

6 للامتحانات الشهر

توزيع درجات مادة مادة الرياضيات 2023 

 

الدرجة الكلية  60 

48 درجة لامتحان نصف السنة

6 درجات مواظبة وسلوك

6 للامتحانات الشهر

مادة الدراسات الاجتماعية

 

الدرجة الكلية 40 

32 درجة لامتحان نصف العام 

4 درجات سلوك ومواظبة

4 درجات لامتحانات الشهر.

رابط بوابة التعليم الفني التجاري 2023 للاستعلام عن نتيجة التجارة والزراعة والفندقي والصنايع

توزيع درجات  مادة العلوم 2023

 

الدرجة الكلية 40 

32 درجة للامتحان نصف العام

4 درجات سلوك ومواظبة

4 درجات لامتحانات الشهر.

توزيع درجات مواد لا تضاف للمجموع  2023

 

النشاط الفني: 20 درجة.

الحاسب الآلي:  20 درجة.

التربية الدينية:  40 درجة

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023  لجميع تلاميذ الجمهورية 

 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على الرابط الخاص لمديرية  التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التابع لها التلميذ 

اختيار المرحلة التعليمية "الإعدادية"

اختيار الصف الدراسى "الثانى الإعدادى" 

اختيار السنة الدراسية "2023"

اختيار  الفصل الدراسى "الفصل الدراسي الثاني" 

الضغط على كلمة "استعلام" 

أرقام تليفونية أتاحتها محافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 

من ناحيتها أتاحت محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي عدد من الأرقام التليفونية للاستعلام عن نتيجة للتلاميذ المقيد بالصف الثاني الإعدادي من خلال استخدام الرقم القومي وهي:

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 تليفونيًا لمحافظة القاهرة:

من خلال 

- الاتصال بالتليفون الأرضي على 09000100

- من خلال الاتصال بالتليفون المحمول 5757

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