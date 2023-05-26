توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023 لجميع المواد الدراسية

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي لجميع لمواد الدراسية 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها منذ ساعات قليلة مضت وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي في معظم المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عدد من محافظات الجمهورية 2023.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

توزيع درجات مادة اللغة العربية 2023

الدرجة الكلية 80

64 درجة لامتحان نصف العام

8 درجات مواظبة وسلوك

8 درجات للاختبارات الشهرية

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية 2023

الدرجة الكلية 60

48 درجة لامتحان نصف السنة

6 درجات مواظبة وسلوك

6 للامتحانات الشهر

توزيع درجات مادة مادة الرياضيات 2023

الدرجة الكلية 60

48 درجة لامتحان نصف السنة

6 درجات مواظبة وسلوك

6 للامتحانات الشهر

مادة الدراسات الاجتماعية

الدرجة الكلية 40

32 درجة لامتحان نصف العام

4 درجات سلوك ومواظبة

4 درجات لامتحانات الشهر.

توزيع درجات مادة العلوم 2023

الدرجة الكلية 40

32 درجة للامتحان نصف العام

4 درجات سلوك ومواظبة

4 درجات لامتحانات الشهر.

توزيع درجات مواد لا تضاف للمجموع 2023

النشاط الفني: 20 درجة.

الحاسب الآلي: 20 درجة.

التربية الدينية: 40 درجة

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 لجميع تلاميذ الجمهورية

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على الرابط الخاص لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التابع لها التلميذ

اختيار المرحلة التعليمية "الإعدادية"

اختيار الصف الدراسى "الثانى الإعدادى"

اختيار السنة الدراسية "2023"

اختيار الفصل الدراسى "الفصل الدراسي الثاني"

الضغط على كلمة "استعلام"

أرقام تليفونية أتاحتها محافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023

من ناحيتها أتاحت محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي عدد من الأرقام التليفونية للاستعلام عن نتيجة للتلاميذ المقيد بالصف الثاني الإعدادي من خلال استخدام الرقم القومي وهي:

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 تليفونيًا لمحافظة القاهرة:

من خلال

- الاتصال بالتليفون الأرضي على 09000100

- من خلال الاتصال بالتليفون المحمول 5757