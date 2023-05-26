محمد سالمان طايع يناقش أسرار كتاب «أفريقيا الجديدة» لجمال حمدان

علق الدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تفاصيل وأسرار كتاب "أفريقيا الجديدة"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن المؤرخ الراحل جمال حمدان صاحب مدرسة الجرافيا الديناميكية أي الجغرافيا المتحركة.

وأضاف: “جمال حمدان لم يتحدث عن خرائط ثابتة وإنما تحدث عن كيفية فهم هذه الحقائق وتطويعها للحقائق السياسية، بمعني كيفية تأثير الجغرافيا علي السياسة العامة سواء الداخلية أو الخارجية”.

وأشار إلى أن ذلك يساعد صانع القرار على تطويع المحددات الجغرافية واستخدامها في القرار السياسي ومكانه الدولة علي الصعيد الاقليمي والعالمي.

وأكد أن الكتاب يقدم مجموعة من اللمحات المتميزة والأفكار التي تعتبر سابقة لعصره في عدد من النقاط، لأنه تحدث مبكراً عن التكالب الدولي الاستعماري علي القارة الافريقية.

وأوضح أن هذا هو ما جعل الدول العظمي سواء بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا تتكالب علي ثروات القارة الافريقية والاستفادة منها، فيما عرف بـ"التدافع أو التكالب علي افريقيا".