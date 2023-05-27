كشف وعلاج مجانًا.. قطار القوافل الطبية مستمر فى محافظة قنا

دشنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عددًا من القوافل الطبية الجديدة في عدة محافظات من بينها قرية العطيات لمركز دشنا، محافظة قنا، والتي تشمل مجموعة من التخصصات نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وقال عبدالله عزت، أحد أهالي قنا: "حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وقرية العطيات كانت من القرى الفقيرة والتي لا توجد بها خدمات كثيرة ولكن المبادرة وفرت لهم دعما على مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية.

وأضاف علي سعيد أحد المواطنين: "حياة كريمة سعت إلى توفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، حيث تجري الكشوفات على المواطنين بالمجان، وتحول الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية، إلى المستشفيات وصرف العلاج بالمجان دون تكلفة على المرضي.

وتابع محمود أحد أهالي قنا: "ليست المرة التي تقدم بها حياة كريمة خدمات طبية وبيطرية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والصرف الصحي والاهتمام بالمنظومة التعليمية والمركز التكنولوجي للخدمات والوحدة الصحية ووحدة تنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات التي تساعد المواطنين في ظروف معيشتهم، بعد أن كنا نقطع مسافات كبيرة ولكن الآن أصبحت القرى بمحافظة قنا كاملة الخدمات بعد حياة كريمة.

وأكد الأهالي على الدعم المستمر الذي تقدمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.