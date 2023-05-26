الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. حوار مع وزيرة الثقافة عن أزمة مهرجان الموسيقى العربية

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

تنشر جريدة “الدستور”، في عددها الصادر صباح غدٍ السبت 27 مايو، تقارير عدة تفند شائعات طالت السلع الأساسية والمخصصات المالية لقطاع الصحة، تحت عنوان “لا ضرائب جديدة على السلع الأساسية، لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة”.

وتحت عنوان “القول الفصل في أزمة مهرجان الموسيقى”، تنشر جريدة الدستور حوارا مطولًا مع وزير الثقافة نيفين الكيلاني، بشأن أزمة تصريحات هاني فرحات رئيس مهرجان الموسيقى العربية، حيث تؤكد أن تصريحاته تعبّر عن أفكاره الخاصة غير المكتملة.

وتشير إلى أن المهرجان تحول إلى “ليالى أضواء المدينة” وتسعى لإعادته إلى “مؤتمر علمي” مرة أخرى.
وتقول أيضا إن مهرجان الموسيقى العربية خارج المنافسة ومهرجانات الخارج دون مطربى مصر ليس لها وجود، وشددت على أنه “لم يحدد برنامجه أو المطربين المشاركين فيه حتى الآن.. وما حدث كان تسرعًا". وأوضحت أنّ رعاية أى جهة أو شركة لمهرجان الموسيقى العربية لم تُطرح نهائيًا.

 

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