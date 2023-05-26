تعيين آية مدني لرئاسة اللجنة الخماسية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث

عين الاتحاد الدولي للخماسي الحديث النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبطلة مصر السابقة في رياضة الخماسي الحديث، رئيسًا للجنة الخماسية التي شكلها الاتحاد الدولي لإعادة النظر في استحقاق اللاعبين الروس والبيلاروس المحايدين للعودة للمنافسة في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد بعد ترشيح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي لها ممثلًا عن مصر والقارة الإفريقية.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل هذه اللجنة الخماسية استجابة لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية المنشورة في 28 مارس فيما يتعلق بحقوق الرياضيين المحظورين حاليًا من المنافسة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا منذ الغزو العسكري لأوكرانيا في فبراير 2022 كما أوصت اللجنة الاولمبية الدولية ان يكون أعضاؤها من الكفاءات الرياضية الذين يمتازون بالحيادية والنزاهة.

وتتولى اللجنة مهام تقييم جميع الطلبات المقدمة من الرياضيين وموظفي الدعم على أساس المعايير التي سيضعها مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث UIPM بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).ومن المقرر أن تنظر اللجنة أيضًا في توقيت فتح مسار العودة إلى المنافسة في رياضة الخماسي الحديث لأي رياضيين يستوفون المعايير وأي جوانب أخرى ذات صلة.

وتضم اللجنة التي ترأسها آية مدني (مصر) ممثلة عن اللاعبين، كلا من: آنا روث أوريانا (جواتيمالا) ممثلة عن اللجنة الفنية، سونجو بارك (كوريا) الخبير الدولي في ملف حقوق الإنسان، نيشانثي بياسينا (سريلانكا) ممثل عن الاتحادات المحلية والدكتور هارالد فيرفايك (بلجيكا) خبيرًا في الشئون القانونية.

وأعرب كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، عن ارتياحه الشديد لأن الأفراد المعينين للمشاركة في هذة اللجنة مؤهلين تأهيلاً عالياً مما يوفر مجموعة متنوعة من الخبرات لهذه المهمة المعقدة، قائلا: اللجنة ستضمن أن جميع طلبات الرياضيين المحايدين يتم النظر فيها وتقييمها بدقة بناءً على المعايير المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.