السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوناك يحذر من ركود محتمل فى المملكة المتحدة خلال عام 2024

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

حذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من ركود محتمل في المملكة المتحدة في عام 2024.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فإنه من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أعلى من 5% ويفرض دفع أقساط الرهن العقاري والقروض قبل الانتخابات مباشرة.

وتم تحذير ريشي سوناك من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل، حيث يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5% قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وتمهيدًا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية والقروض لملايين الأسر ، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لترويض التضخم.

في نهاية أسبوع من التطورات الاقتصادية المقلقة، تعرض المستشار، جيريمي هانت، لانتقادات شديدة لظهوره ليقول إنه يعتقد أن هذا كان ثمنًا يستحق الدفع، على الرغم من الألم الذي تسببه بالفعل للعائلات بسبب تكلفة المعيشة المستمرة.

وقال كير ستارمر، زعيم حزب العمل: "لا أحد يشعر بتحسن بعد 13 عامًا من هذه الحكومة، أنا قلق حقًا بشأن الرهون العقارية، يكافح الناس لدفع الفواتير، الرهون العقارية جزء كبير من ذلك".

وقال جاجيت تشادا، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إنه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، "فنحن في خطر هندسة الركود".

في الوقت الذي رفعت فيه الأسواق المالية تكاليف الاقتراض من الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى منذ رئاسة ليز تروس المشؤومة، أصبحت قدرة رئيس الوزراء على الوفاء بوعده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وهو أحد التعهدات المركزية الخمسة لرئاسته للوزراء، موضع تساؤل.

واقترح أندرو سينتانس، صانع السياسة السابق في بنك إنجلترا، أن وعد سوناك كان "خطأ" لأنه كان مسؤولية البنك المركزي منذ أن منحه جوردون براون الاستقلال في عام 1997.

وأظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض بأقل من المتوقع إلى 8.7% في أبريل، مع استقرار في أسعار الطاقة قابله إلى حد كبير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتراهن الأسواق المالية الآن على أن البنك سيرفع سعره الأساسي الأساسي إلى 5.5% من المستوى الحالي البالغ 4.5% قبل نهاية العام.

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