وزيرة الهجرة: علاقة مصر بدول "الاتحاد الأوربي" قوية على جميع المستويات

كشف السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل وأهداف زيارة سفير الاتحاد الأوربي لمصر.

وقالت “جندي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن العلاقات الخارجية لأي دولة هي التي تترتب علي أولوياته ومصالحها فيما تريد أن تبحثه مع شركائها من دول أخري.

وأضافت أن الاتحاد الأوربي هم شركاء وجيران لمصر وأقرب للجوار الخغرافي، ومن ثم فإن علاقة مصر بهم قوية علي جميع المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية، ومن ضمن هذه الأزرع المتشابكة مع الاتحاد الأوربي حركة الأفراد من مصر إلى دول الاتحاد.

وأشارت إلى أن هناك محاولة لاختبار الأسواق الأوربية للبحث عن فرص عمل للمصريين، موضحة أن العملية لم تعد بهذه البساطة في الاتحاد الأوربي، لأن الكثير من دول الأتحاد لم يعد بها قدرة علي تشغيل شباب بعينهم ، لأن كثير من هذه المجتمعات لم يعد لديه اهتمام بتكوين الأسرة.

وأكدت أن الكثير من الدول الأوربية أصبحت دول مسنة ولم يعد هناك عدد من المناسب من الشباب للعمل في مجالات معينة، ولذلك أصبح الاتحاد الأوربي يبحث عن الدول الشريكة والمجاورة لبحث امكانية توفير فرص عمل تمكن هذه الدول من سد الفجوات.