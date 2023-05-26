وزيرة الثقافة تكشف حقيقة حقوق الرعاية لمهرجان الموسيقى العربية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن فكرة الرعاية لمهرجان الموسيقى العربية، لم يكن مطروحًا للمناقشة على الإطلاق ولا حتى على مستوى فكرة الشركة الراعية لمهرجان الموسيقة العربية.

وأوضحت في تصريحات أذاعها الدكتور محمد الباز، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الراعي الوحيد لمهرجان الموسيقى العربية في العام الماضي كان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فقط، ولم يطرح أي أفكار غير ذلك لا من قريب أو من بعيد.

ووصفت الكيلاني، تصريحات المايسترو هاني فرحات، حول تصوره لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، واستبعاده للمطربين الذين شاركوا في الدورة السابقة، بأنها أفكاره الخاصة، ولا تمثل شيئًا، مؤكدة أن مهرجان الموسيقى العربية لم يحدد برنامجه أو المشاركين فيه حتى الآن، وما حدث كان تسرعًا من مدير المهرجان هاني فرحات.

وأكدت أن أن مدير المهرجان ليس له السلطة المطلقة في اختيار البرنامج والحفلات والمطربين المشاركين، فهناك لجنة عليا ورئيسًا للمهرجان.