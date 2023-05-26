الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة تكشف حقيقة حقوق الرعاية لمهرجان الموسيقى العربية

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن فكرة الرعاية لمهرجان الموسيقى العربية، لم يكن مطروحًا للمناقشة على الإطلاق ولا حتى على مستوى فكرة الشركة الراعية لمهرجان الموسيقة العربية.

وأوضحت في تصريحات أذاعها الدكتور محمد الباز، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الراعي الوحيد لمهرجان الموسيقى العربية في العام الماضي كان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فقط، ولم يطرح أي أفكار غير ذلك لا من قريب أو من بعيد.

ووصفت الكيلاني، تصريحات المايسترو هاني فرحات، حول تصوره لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، واستبعاده للمطربين  الذين شاركوا في الدورة السابقة، بأنها أفكاره الخاصة، ولا تمثل شيئًا، مؤكدة أن مهرجان الموسيقى العربية لم يحدد برنامجه أو المشاركين فيه حتى الآن، وما حدث كان تسرعًا من مدير المهرجان هاني فرحات.

وأكدت أن أن مدير المهرجان ليس له السلطة المطلقة في اختيار البرنامج والحفلات والمطربين المشاركين، فهناك لجنة عليا ورئيسًا للمهرجان.

وزيرة الثقافة مهرجان الموسيقى العربية حقوق الرعاية المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

نسرين أمين تعتذر لـ أصالة بسبب أغنية فيلم "رهبة ورا مصنع الكراسى"

مصطفى بكرى: "الناس عايرتنى عشان كنت بدافع عن الجيش والشرطة ومسايرتش الموجة"

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى لم يسعَ إلى منصب وتحمل المسئولية فى وقت صعب وتاريخى

مصطفى بكرى يوجّه رسالة لمنتقدى دعوة الصلاة على النبى فى المساجد

محمد الباز: الصلاة على النبى جزء من عقيدة المصريين ولا تحتاج لقرار

محمد الباز: أدوار عبلة كامل فى السينما ليست ذات قيمة

خالد الجندى يكشف خطأ فادحًا فى مثل "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"

خالد الجندى: "القرآن يحتوى على معظم أمثال العرب"

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

الحزن يخيم على أهالي قرية سندبسط بالغربية عقب تشييع جثمان “شهيدة العلم”

محمد الباز: أحمد سعد مفروض يعتذر لنفسه

الباز لـ محمد فؤاد: يطلبونك فى الحفلات لأنك مصرى فلا تهدر ماء وجهك

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)