الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الضرورات تقتضى توزيع العبء الاقتصادى على الجميع

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يرفض أي زيادة جديدة على المواطن، ولكن الآن هناك ضرورات تقتضي أن يتم توزيع العبء الاقتصادي على الجميع.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة اقتصر على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن هذا التعديل سيضيف للموازنة العامة للدولة حوالي 5 مليارات جنيه، منوهًا بأن وزارة المالية أكدت عدم وضع أي ضرائب جديدة على السلع الأساسية.

وتابع: "فيه ناس في البلد تقدر تدفع، والناس اللى تقدر تدفع لما الضرائب تزيد عليها عوائد هذه الضرائب هيروح للناس اللي مش لاقية".

محمد الباز رسوم تنمية موارد الدولة اخر النهار

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