1.24 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال 5 أشهر (إنفوجراف)

ارتفاع الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خلال الأشهر الخمس الأولى من موسم 2022-2023 .

1.24 مليار دولار صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بقيمة 1.927 مليون طن.

مقابل 907 ملايين دولار خلال نفس الفترة الموسم الماضي بقيمة 1.234 مليون طن.

580 مليون دولار للدول العربية بقيمة مليون طن.

مستحوذة على 47% من قيمة الصادرات و52% من إجمالي الكميات

305 ملايين دولار للدول الأوروبية (خارج الاتحاد الأوروبي) بقيمة 373 ألف طن

25% من القيمة و19% من الكميات المصدرة

187 مليون دولار دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 234 ألف طن.

12% من القيمة و15% من الكميات المصدرة.

136 مليون دولار لدول آسيا بنحو 265 ألف طن.

17 مليون دولار لدول الأمريكيتين وأستراليا بقيمة 17 ألف طن.

15 مليون دولار لدول إفريقيا بنحو 32 ألف طن.