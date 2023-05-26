الحوار الوطني.. اجتماعات مصغرة لصياغة «الخلاصات» ورفعها إلى الرئيس

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكى تعرض على مجلس الأمناء وتتم مناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف «رشوان» أن هذا يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات، بعد عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقد تلك الاجتماعات فى نفس أسابيع جلسات اللجان.

وواصل: «مجلس الأمناء سيقرر تشكيل ومهام لجان هذه الاجتماعات، فى اجتماعه اليوم، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع الجارى».