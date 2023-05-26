الحوار الوطني.. مطالب بمشاركة المجتمع المدنى فى التوعية بوسائل تنظيم الأسرة

قالت راندا فارس، ممثلة مبادرة «مودة»، إنه يجب استغلال الفرص الذهبية الضائعة، واستعادة دور المجتمع المدنى بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة فى القرى النائية والمناطق المحرومة.

وأضافت خلال جلسة بعنوان: «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن مناقشات لجنة «القضية السكانية»: «٣٠٫١٪ من السيدات توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ولا بد من توعيتهن بأهميتها وكذلك بأعراضها الجانبية».

وشدد هشام دياب، ممثل حزب «مصر المستقبل»، على ضرورة عدم الفصل بين المشكلة السكانية وما تسببه من أعباء أمنية، مشيرًا إلى ضرورة خفض الزيادة السكانية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، من خلال الاهتمام بتعليمها ومعالجة مشكلة التسرب من التعليم.

ووصفت مى أسامة، ممثلة حزب «الإصلاح والتنمية»، القضية السكانية بأنها متشابكة ومتشعبة، وأوصت بدعم الوحدات الصحية بالأطقم الصحية والتمريض، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية، وتنفيذ برامج الفحص قبل الزواج، وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوعية بذلك داخل القرى والمراكز، والتوعية من خلال وسائل الإعلام، والاهتمام بالخطاب الدينى، وتدريب وتأهيل الشباب الذى يمثل غالبية الهرم السكانى فى مصر.

وقال حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الفقر والأمية والبطالة هى الروافد الأساسية للأزمة السكانية. وأوصى «عباس» بتكثيف توظيف الإعلام المرئى فى التوعية بهذه القضية، والاهتمام بالرائدات الريفيات ودورهن فى توعية سيدات الريف والقرى، وأن يكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة فى هذا الملف، والاهتمام بالخطاب الدينى، خاصة على مستوى القرى.

وطالب النائب أحمد عبدالماجد، ممثل حزب «الشعب الجمهورى»، بتوفير وتيسير الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين فى هذا الملف داخل الوحدات الصحية والمستشفيات، وزيادة مشاركة الجمعيات الأهلية فى توعية الأسر بأهمية تنظيم النسل، وخطورة الزواج المبكر، وتجديد الخطاب الدينى، بالتوازى مع رفع الوعى الطبى.