الباز: الاستثمار هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الاستثمار هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو السبيل الوحيد لأي دولة تريد أن تتقدم وتوفر وظائف لمواطنيها وعملتها تصبح قوية.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل الدول تعمل على زيادة حجم الاستثمار من خلال تشريعات وحوافز.

ولفت إلى أن مصر خلال السنوات الأخيرة من 2013 كان لديها معركتان الأولى هي البقاء، لأن الدولة كانت مهددة من جماعات إرهابية تريد تخرب البلد، والمعركة الثانية هي البناء والتنمية، لأن البلد خرجت بعد 25 يناير تحتاج للبناء من جديد.

وتابع: "عشان تشتغل كان لازم بنية تحتية لهذا الاستثمار، وعشان كده الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ يبني مشاريع طرق وتحديث لمنظومة الاتصالات والكهرباء، وبدأ يوجه بإنشاء وبناء مصانع".

وأوضح الباز أن آخر المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي هو مصنع الكوارتز، لأن مصر تمتلك احتياطي منه 3.5 مليار طن، منوها بأن مصر كانت تصدر طن الكوارتز الخام بـ 45 دولار فقط، والكوارتز بعد دخوله في منتجات شرائح الكمبيوتر وخلايا توليد الطاقة الشمسية وتجهيزات الفنادق والمستشفيات، تصبح المنتجات المُصنعة منه بسعر يصل لـ15 ألف دولار.

وأردف: "الفرق بين النظام والعقلية العامة في مصر أن النظام يفكر في المستقبل الرأي العام يفكر في اليوم فقط ولا ينظر للمستقبل".