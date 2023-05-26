الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الاستثمار هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الاستثمار هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو السبيل الوحيد لأي دولة تريد أن تتقدم وتوفر وظائف لمواطنيها وعملتها تصبح قوية.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل الدول تعمل على زيادة حجم الاستثمار من خلال تشريعات وحوافز.

ولفت إلى أن مصر خلال السنوات الأخيرة من 2013 كان لديها معركتان الأولى هي البقاء، لأن الدولة كانت مهددة من جماعات إرهابية تريد تخرب البلد، والمعركة الثانية هي البناء والتنمية، لأن البلد خرجت بعد 25 يناير تحتاج للبناء من جديد.

وتابع: "عشان تشتغل كان لازم بنية تحتية لهذا الاستثمار، وعشان كده الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ يبني مشاريع طرق وتحديث لمنظومة الاتصالات والكهرباء، وبدأ يوجه بإنشاء وبناء مصانع".

وأوضح الباز أن آخر المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي هو مصنع الكوارتز، لأن مصر تمتلك احتياطي منه 3.5 مليار طن، منوها بأن مصر كانت تصدر طن الكوارتز الخام بـ 45 دولار فقط، والكوارتز بعد دخوله في منتجات شرائح الكمبيوتر وخلايا توليد الطاقة الشمسية وتجهيزات الفنادق والمستشفيات، تصبح المنتجات المُصنعة منه بسعر يصل لـ15 ألف دولار.

وأردف: "الفرق بين النظام والعقلية العامة في مصر أن النظام يفكر في المستقبل الرأي العام يفكر في اليوم فقط ولا ينظر للمستقبل".

محمد الباز الاستثمار مصنع الكوارتز عبد الفتاح السيسي اخر النهار

الأكثر قراءة

"الدستور" تكشف أسباب تسمية "مسجد شنودة" فى البحيرة بهذا الاسم

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ترتيب أكبر 10 دول مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال 5 أشهر (إنفوجراف)

الحزن يخيم على أهالي قرية سندبسط بالغربية عقب تشييع جثمان “شهيدة العلم”

جرار زراعى يدهس طفلا فى مركز الدلنجات بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)