المستشار الأسبق للرئاسة العراقية: كان هناك إصرار أمريكي بريطاني على تدمير بلاد الرافدين

قال السفير نبيل نجم، المستشار الأسبق للرئاسة العراقية، إن الأمور بدأت تتصاعد، لافتاً إلى أنه كان يوجد إصرار أمريكي وبريطاني على تدمير العراق، ودور فرق التفتيش في إيهام العالم بأن العراق يشكل خطرًا.

وأضاف السفير نبيل نجم، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه بات واضحًا أن أمريكا وبريطانيا مصممتان على غزو العراق، لافتًا إلى أنه بعد فشل كل الجهود التي بذلت، كان يتم الترتيب لأماكن بديلة للأماكن الرئيسية ليتواجد فيها كبار المسؤولين.

وأوضح أنه رغم أن العراق أوفى بكل التزاماته طبقًا لقرارات مجلس الأمن، ولكن الدور الأمريكي والبريطاني كانا مصممين على غزو العراق.

وأشار إلى أن الاحتلال ضرب كل مراكز الحياة في العراق، معقبًا: "تصورنا وجود رأي عام لوقف العدوان على العراق".