الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

‎من 25 عامًا لا يمكننى أن أعمل دونها.. أبوهشيمة يكشف سر تمسكه بارتداء الكرافتة

أحمد أبوهشيمة
أحمد أبوهشيمة

قال النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه في بدايات دخوله مجال تجارة الحديد تعرض لموقف محرج عندما طرده أحد التجار بسبب ارتدائه رابطة عنق (كرافتة)، وكاد هذا الموقف أن يقتل الحلم لولا أنه غض الطرف عن العواطف وعاد للتاجر ووافق على شروطه فيما يخص سعر البيع.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع على قناة بلومبرج الشرق.

وأضاف «أبوهشيمة» قائلًا إن هذا الموقف في البداية كان سببًا في تمسكه بارتدائه طول العمر أثناء العمل رابطة العنق، ولا سيما أنها جعلته مختلفًا شكلًا، وسار خلفه عدد من أبناء تجار الحديد.

وأوضح أبوهشيمة أن هذا الموقف علمه درسين، الأول، ألا يخاف الشاب في بداياته من الاختلاف وأن البدايات فيها من المواقف التي قد تقتل الحلم لو حكمت العاطفة، ناصحًا الشباب بأن يتمسكوا بحلمهم مهما كانت تحديات البدايات وألا يخافوا من كونهم مختلفين.

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